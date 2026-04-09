尼日利亚西北部武装袭击致60人死亡

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尼日利亚西北部武装袭击致60人死亡

阿通社阿布贾2026年4月9日电 尼日利亚西北部发生武装袭击，至少60人被杀。

据当地当局称，尼日尔州希罗罗地区伊里纳镇至少20人被杀，而武装分子在凯比州多个城镇发动致命袭击，造成另有40多人死亡。