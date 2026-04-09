亚利桑那机场飞机坠毁致两人死亡

阿通社亚利桑那州2026年4月9日电 在美国亚利桑那州一处小型机场，一架飞机起火后发生坠毁事故，造成两人死亡。

马拉纳镇镇长约翰·波斯特表示，该飞机在起火前偏离跑道。

马拉纳警察局在一份新闻稿中表示，美国国家运输安全委员会已接手调查该事件的原因。