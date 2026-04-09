中国成功发射卫星互联网低轨21组卫星

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中国成功发射卫星互联网低轨21组卫星

阿通社太原2026年4月9日电 据新华社报道，4月9日3时38分，中国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将卫星互联网低轨21组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

这次任务是长征系列运载火箭的第637次飞行。