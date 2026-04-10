韩国银行连续第七次维持利率不变

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韩国银行连续第七次维持利率不变

阿通社首尔2026年4月10日电 韩国中央银行在通胀挑战、货币疲软及增长放缓的背景下，决定今日维持基准利率不变。

据韩联社报道，韩国央行货币政策委员会在其最近一次会议上将基准利率维持在2.5%不变。