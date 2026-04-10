河南王城岗遗址发现夏代早期多级水网体系

阿通社郑州2026年4月10日电 据新华社报道，记者4月9日从2025河南考古新发现论坛获悉，王城岗遗址考古发掘取得重大突破，夏代早期“国家工程”——大型、多级的标准化人工水网体系初露真容，为研究距今约4000年前的早期国家组织能力与都邑布局提供新材料。

王城岗遗址位于河南省登封市告成镇，总面积约50万平方米，由大城、小城组成，是探索中华文明起源和早期夏文化的关键遗址，被相关专家认为与文献中记载的“禹都阳城”高度相关。

据河南省文物考古研究院馆员、王城岗遗址考古发掘现场负责人马龙介绍，考古人员在大城新发现两条夏代早期人工沟渠，宽均为3米左右，呈南北走向，向北与宽约10米的大城北城壕连通，形成完备的给排水与空间分区系统。

“两条沟渠形制规整统一、走向笔直，角度数据高度精确，展现出严格的规划、设计与施工标准。”马龙表示，经测算，两条沟渠土方量达数千立方米，需依靠大规模有组织的劳动力方可完成。

除城壕、沟渠外，考古人员还发现多条宽约1米的岔沟、宽约0.3米的小岔沟，共同构成一套由宽到窄、主次分明、层级清晰的综合水利网络。

“城壕作为防御屏障，既连通城外的自然河道，又可拦截山洪；两条人工沟渠作为界沟，起到连通、导流和调节水位的作用；小岔沟直接连接单体建筑或窑址，可快速排除雨水、废水，保障人居环境干燥。”马龙说。

“如此大型、规整的多级标准化人工水网，意味着在夏代早期，王城岗遗址就已具备统一的组织能力和工程技术标准，这是早期国家形态成熟的重要考古实证。”河南省文物考古研究院副院长、王城岗遗址考古发掘项目领队杨文胜说。

目前，相关发掘及研究工作仍在进行中。