阿联酋以持续成就与未来愿景推动航天雄心

阿通社阿布扎比2026年4月11日电 阿拉伯联合酋长国在2026年通过一系列举措和成果，继续巩固其在全球航天领域的地位，这些举措旨在推动知识发展并支持经济增长。

阿联酋将于4月12日与世界各国一道纪念“载人空间飞行国际日”，今年这一纪念活动恰逢该国通过《2031国家航天战略》，该战略旨在提升航天领域对经济的贡献。

该战略聚焦三大目标：建设具有韧性且具投资吸引力的航天生态系统、加强全球伙伴关系与市场准入，以及发展具竞争力的基础设施与设施。

主要目标包括：实现航天经济收入翻番、到2031年使阿联酋跻身全球前十航天经济体、提升该领域经济贡献，以及扩大本土企业数量、出口市场和航天相关投资。

这一宣布是在此前战略取得进展之后作出的，该战略推动了本土航天技术能力的发展、科学任务的实施以及国际合作的加强。阿联酋已研制30颗卫星，目前超过170家机构活跃于航天经济领域。

今年早些时候，阿联酋将火星探测任务延长至2028年，此前该任务运行成功，并持续收集火星大气和气候数据。

自发射以来，该任务已发布超过10太字节科学数据，并向研究人员和全球科学界提供约16次数据发布，同时完成超过35项同行评审研究。

今年1月，穆罕默德·本·拉希德航天中心发布由“MBZ-SAT”卫星拍摄的高分辨率图像，标志其发射一周年。

今年3月，颁布法令成立沙迦航天与天文综合体，同时发射立方体卫星“Sharjah Sat-2”，旨在提供高分辨率光谱数据，以支持科研和战略规划。

在科研进展方面，由纽约大学阿布扎比分校牵头、与中国吉林大学合作的国际团队发现一种新型有机晶体，能够在极低温受损后自我修复。

这一突破有望为新一代耐用、轻量材料铺平道路，用于地球及太空极端环境。

此外，国家航天学院启动首届“阿拉伯青年航天马拉松”，为青年开发地球观测和高光谱数据应用提供平台。