海湾合作委员会经济在2025年第三季度持续增长

阿通社马斯喀特2026年4月11日电 据海湾阿拉伯国家合作委员会统计中心的数据，海湾合作委员会经济在2025年第三季度实现增长，这反映出其持续平衡石油部门作用的能力，同时提升非石油活动对国内生产总值的贡献。

该中心在其周报中表示，2025年第三季度海合会国家名义国内生产总值约为5950亿美元，同比2024年同期增长2.2%。

这一增长不仅体现在名义指标上，也体现在实际国内生产总值方面，2025年第三季度达到4740亿美元，同比增长5.2%。这表明海合会经济活动出现了实质性改善，而不仅仅是价格变化带来的影响。

该报告还指出，同期所有海合会经济体均录得实际GDP正增长，进一步体现了该地区整体经济的稳定态势。

海合会经济体继续稳步推进经济多元化进程。尽管石油和天然气开采活动仍是最大贡献部门，在2025年第三季度占名义GDP总量的22.0%，但非石油部门也作出了显著贡献。

制造业占12.4%，其次为批发和零售贸易占9.7%，建筑业占8.4%，公共管理和国防占7.5%，金融和保险活动占7.0%，房地产业占5.8%，其他行业合计占27.3%。

数据显示，海合会国家的经济多元化已不再只是既定战略目标，而是日益体现在GDP结构之中。制造业、贸易、建筑、金融服务和房地产等领域的强劲贡献，表明在石油部门之外构建替代性和互补性增长动力方面取得了实质性进展。

与此同时，石油和天然气占比仍达22%，表明当前转型是渐进且平衡的，旨在在扩大非石油经济基础的同时，提升传统资源的回报。

总体来看，这些数据表明2025年第三季度海合会经济前景积极，其特点包括持续增长、实际增长强劲，以及非石油部门在经济结构中的比重不断提升。最新数据进一步表明，海合会国家经济多元化正以稳健且可见的步伐推进。