若霍尔木兹海峡仍不开放 欧洲或面临航空燃料短缺

阿通社布鲁塞尔2026年4月11日电 国际机场理事会欧洲分会警告称，若霍尔木兹海峡在未来数周内持续关闭，欧盟可能面临严重航空燃油短缺风险，进而冲击航空运输体系并对欧洲经济造成显著影响。

国际机场理事会欧洲分会总干事奥利维耶·扬科韦茨表示，欧洲约50%的航空燃油依赖海湾地区进口，一旦该关键航运通道持续受阻，叠加夏季出行高峰临近，航空燃油供应将面临巨大压力。

扬科维奇在致欧盟能源与旅游事务委员阁下的信中指出，当前欧洲各机场对燃油供应的担忧不断上升，“一旦供应链发生危机，机场运营及航空连通性将遭受严重冲击，并对欧洲及其地方经济造成重大风险”。

他警告称，若未来三周霍尔木兹海峡通行持续受阻，欧盟范围内航空燃油短缺“将不可避免”。

数据显示，受中东局势影响，欧洲航空燃油价格已升至每吨1838美元，较冲突前约831美元大幅上涨。多家航空公司已开始削减航班并上调票价以应对成本压力。

扬科维奇呼吁欧盟层面采取紧急统一行动，指出当前尚缺乏针对航空燃油生产与供应的系统性评估与监测机制，单纯依赖市场机制难以有效应对潜在危机。

欧洲国际机场协会建议欧盟建立航空燃油联合采购机制，并临时放宽进口监管限制，同时加大对可持续航空燃油生产的支持力度。

此外，该协会指出，年旅客吞吐量低于100万人次的小型机场面临更高风险，可能对欧洲区域经济联通与稳定造成影响。

统计显示，航空运输业每年为欧洲经济贡献约8510亿欧元，并支撑约1400万个就业岗位。