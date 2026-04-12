中国成功发射卫星互联网技术试验卫星

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中国成功发射卫星互联网技术试验卫星

阿通社广东阳江2026年4月12日电 据新华社报道，4月11日19时32分，中国太原卫星发射中心在广东阳江附近海域使用捷龙三号运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。