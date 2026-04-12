阿联酋总统会见印度外交部长

阿通社阿布扎比2026年4月12日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日会见印度共和国外交部部长苏杰生。

在会见期间，印度外交部长向谢赫穆罕默德殿下转达印度总理纳伦德拉·莫迪阁下的问候，并表达其对阿联酋持续安全与繁荣的祝愿。谢赫穆罕默德殿下请其转达对印度总理的问候，并祝愿印度及其人民取得进一步发展与繁荣。

双方讨论了在阿联酋与印度之间的全面战略伙伴关系和全面经济伙伴关系协定框架下的合作，以及根据双方发展优先事项和共同利益推进双边关系的途径。

双方还讨论了中东地区的最新事态发展及其对地区和国际安全与稳定的严重影响，以及其对海上安全、能源供应和全球经济的影响。

双方还就伊朗针对阿联酋及地区其他国家平民与民用基础设施的恐怖侵略进行了讨论，并指出此举侵犯了主权，违反了国际法和国际准则。

印度外交部长重申印度声援阿联酋为捍卫自身、维护其主权和安全，以及确保其领土和人民安全所采取的一切措施。

迪拜王储、副总理兼国防部长谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下；副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿联酋总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬阁下；以及多位部长和官员出席会见。