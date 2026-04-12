阿布扎比王储抵达北京开始对中国进行正式访问

阿通社北京2026年4月12日电 阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下抵达北京，开始对中华人民共和国进行正式访问，旨在进一步加强双边关系并推动重点优先领域的合作。

此次访问强调了阿联酋与中国在深化全面战略伙伴关系以及开辟新的发展与经济合作机遇方面的共同承诺。此次访问还反映出双方共同关注扩大在高潜力领域的投资，这与不断变化的地区和全球市场动态相一致。此外，此次访问还巩固了阿联酋作为全球领先贸易枢纽、重要投资门户以及推动可持续经济增长的战略伙伴的地位。

谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下由一个高级别代表团陪同，成员包括谢赫扎耶德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿联酋总统中国事务特使、执行事务局主席哈勒敦·哈利法·穆巴拉克；工业与先进技术部长、阿布扎比国家石油公司董事总经理兼集团首席执行官苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔博士；投资部长穆罕默德·本·哈桑·苏韦迪；外贸部长塔尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士；国务部长拉娜·努赛贝；国务部长赛义德·穆巴拉克·哈杰里；阿布扎比执行委员会秘书长兼王储办公室主席赛义夫·赛义德·古巴什以及阿布扎比媒体办公室主席兼王储办公厅战略关系顾问玛丽亚姆·穆海里。