阿提哈德航空开通五个新目的地并新增28班飞往中国的航班

阿通社阿布扎比2026年4月13日电 阿提哈德航空宣布大幅扩展其中国航线网络，新增五条航线并增加每周28个航班，这标志着该航空公司近年来在单一市场规模最大的增长之一。

此次扩展将使阿提哈德航空开通从阿布扎比扎耶德国际机场飞往上海浦东、广州、成都、杭州和深圳的航线，使其在中国的总航班量达到每周35班，覆盖六个目的地，其中包括现有每日一班飞往北京大兴的航线。

所有航班将由阿提哈德航空的波音787-9“梦想客机”执飞，配备28个商务舱座位和262个经济舱座位，确保在扩展后的中国航线网络中提供一致的宽体机服务。

此次运力提升反映了阿联酋—中国通道战略重要性的不断提升，加强了贸易、旅游和投资领域的联系，同时将阿布扎比定位为连接中国与中东、非洲、欧洲及北美市场的重要门户。

扩展的网络将显著提升两国之间旅客和货物，同时增加进入中国主要商业、工业和科技中心的通达性。此外，还将加强关键制造和出口枢纽的货运连接，支持全球供应链和高价值贸易流动。

所有航线将纳入阿提哈德航空与中国东方航空的合资合作框架，从而提升阿联酋与中国之间的客运联通。该合资合作在关键门户之间提供协调服务，目前中国东方航空运营上海、昆明和西安与阿联酋之间的航线。

此次扩展还得到阿提哈德航空与顺丰航空货运合资合作的支持，从而加强航空货运联通并促进中国与全球市场之间关键贸易通道的货物流动。

此次扩展还得到阿提哈德航空与顺丰航空的货运合资项目的支持，加强航空货运连接，并支持中国与全球市场关键贸易通道之间的货物流动。

阿提哈德航空董事会主席穆罕默德·阿里·舒拉法表示，阿联酋与中国之间的关系持续蓬勃发展，此次宣布体现了双方合作的持续实力和不断增长的前景。

阿提哈德航空首席执行官安东诺阿尔多·内维斯表示，中国是阿提哈德航空具有战略重要性的市场，也是我们网络增长的重要支柱。此次扩展代表了运力的显著提升，并清晰表明我们对该市场的长期承诺。

通过新增五个目的地并增加航班频次，我们正在加强全球最重要经济走廊之一的联通。这将支持不断增长的旅行和贸易需求，同时为货运、商业和旅游创造新的机会。同时，我们正在强化阿布扎比作为重要旅行和贸易目的地及门户的作用，以支持该酋长国的长期经济发展目标。

这五个目的地在中国的经济和文化格局中各自发挥不同作用，增强了阿提哈德航空服务多样化客运和货运需求的能力。上海浦东是全球金融中心和重要国际货运枢纽；广州是中国南方制造业和贸易的重要门户；成都是中国西部快速发展的创新和技术中心；杭州是数字经济和电子商务的重要中心；而深圳是全球科技强市和重要出口市场。

该宣布标志着阿提哈德航空在中国业务布局的显著扩大，使中东、非洲、欧洲和美洲的客户能够通过阿布扎比更便捷地通达中国主要商业和文化中心。