BRIDGE联盟宣布第二届“BRIDGE”峰会将于11月28日在亚斯岛开幕 为期五天

阿通社阿布扎比2026年4月13日电 BRIDGE联盟宣布，第二届BRIDGE峰会将于2026年11月28日至12月2日举行，地点迁至阿布扎比亚斯岛，并与米拉尔集团合作举办，峰会时长延长至五天。

该宣布是在由阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布蒂·阿勒哈米德主持的BRIDGE联盟董事会会议期间作出的。董事会审议了首届峰会的成果以及其确立的地位，即作为汇聚媒体、内容、文化及创意产业各组成部分领导者和精英人物，并联合决策者与投资者的最大全球平台，在统一平台内促进更高效和更为整合的全球合作机会与伙伴关系。

会议讨论了与 2026 BRIDGE峰会规划相关的一系列议题，该峰会将在其结构和机制方面实现质的转变，包括从年度活动模式转向全年可持续平台，该平台以应对媒体行业挑战的专业路径为基础，扩大合作伙伴关系，并推出支持负责任创新的实践性举措，从而将BRIDGE确立为全球可信度和专业合作的参考平台。

阿卜杜拉·阿勒哈米德在联盟第三次会议上的发言中确认，即将举行的2026 BRIDGE峰会并非以往各届的简单延续，而是在三个层面实现质的跃升。峰会将迁至亚斯岛，提供更大空间以反映议程和目标的扩展；会议时长将由三天延长至五天，以为创新提供更充足时间；其内容将聚焦创意经济、信息诚信以及赋能未来一代塑造一种不仅传递新闻而且创造机遇的媒体格局。

他强调，目标是实现从动能向制度化的转变，从对话走向执行，从汇聚声音转向统一努力。他指出，BRIDGE是连接地缘政治差异的平台，并将全球愿景汇聚于同一框架。

联盟主席指出，下一阶段标志着从活动逻辑向体系逻辑的关键转变，从季节性活动向长期制度化项目转型，以重新定义媒体在发展、经济和知识中的作用。

联盟副主席贾迈勒·卡比博士表示，峰会更新体现阿联酋从支持媒体与内容经济向构建其运行平台的转变。他指出，第二届峰会将通过制度化机制加强投资者、生产者、媒体与技术平台、内容创作者和创新者之间的联系，促进商业模式发展与市场拓展。

会议期间，联盟成员进行了深入讨论，提出了丰富的意见和观点，反映出一种共识，即第二届BRIDGE峰会承担的责任较首届更为重大。重点不再在于验证理念，而在于扩大其影响，并将首届所形成的动能转化为一个根植深厚、能够经受时间考验的制度化发展路径。

讨论强调确保峰会成为决策平台，而不仅是对话平台，并实现可衡量和可执行的成果。