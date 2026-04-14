中华人民共和国主席会见阿布扎比王储

阿通社北京2026年4月14日电 中华人民共和国主席习近平14日会见阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下。阿布扎比王储正在对中国进行正式访问。

习近平主席对谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下表示欢迎，并赞赏两国长期关系的牢固性以及在重点合作领域的持续发展。

会见期间，阿布扎比王储向习近平主席转达了阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的问候，并祝愿中国及其人民不断取得进步与繁荣。

习近平主席也请阿布扎比王储殿下转达他对阿联酋总统殿下的诚挚问候，并祝愿阿联酋及其人民持续取得成功与发展。

双方讨论了在关键领域进一步加强全面战略伙伴关系，并强调扩大经济和投资合作的重要性，以支持均衡和可持续增长，服务两国共同利益。

此次会见还还讨论了地区和国际发展动态，强调促进稳定、加强国际协调以应对共同挑战以及支持以和平方式解决冲突的重要性，以支持全球和平与安全。

谢赫扎耶德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿联酋总统中国事务特使、执行事务局主席哈勒敦·哈利法·穆巴拉克；工业与先进技术部长、阿布扎比国家石油公司董事总经理兼集团首席执行官苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔博士；投资部部长穆罕默德·本·哈桑·苏韦迪；外贸部部长萨尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士；外交部国务部长拉娜·努赛贝；外交部国务部长赛义德·穆巴拉克·哈杰里；阿联酋驻华大使侯赛因·伊卜拉欣·哈马迪；阿布扎比执行委员会秘书长兼王储办公室主席赛义夫·赛义德·古巴什以及阿布扎比媒体办公室主席兼王储办公厅战略关系顾问玛丽亚姆·伊德·穆海里以及阿联酋驻华使馆副馆长哈利德·沙赫出席会见。