阿布扎比王储会见在北京学习的阿联酋学生

阿通社北京2026年4月14日电 阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在对中华人民共和国进行正式访问期间，今日会见在北京各高校和学院就读的阿联酋学生。

会见开始时，谢赫哈立德·本·穆罕默德殿下向学生们转达了阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的问候，并祝愿他们不断取得成功，在知识、学习和现代技能方面持续提升。

会见期间，谢赫哈立德殿下高度关注学生们的学习与生活状况及学业进展，并与他们交流各自的专业及教育旅程。谢赫哈立德·本·穆罕默德殿下还强调，国家领导层致力于提供一切必要支持，以赋能阿联酋学生在教育和追求学术卓越方面的发展。

他鼓励学生们专注学业，并持续积累推动阿联酋持续发展的先进知识和技能。阿布扎比王储殿下强调，国家青年是其真正的财富，也是实现未来发展愿景的基石。

他还指出，学生的作用不仅限于学业成就，还在于在阿联酋与其所在国家之间搭建文化理解的桥梁，因为他们在国外作为其国家及其价值观的使者。

学生们则对有机会会见谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下表示赞赏，并对领导层持续的关注和支持表示感谢。他们强调，此次会面激励他们在学业上取得更大成就，并在返回后为阿联酋的发展作出有意义的贡献。