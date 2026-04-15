美宣布解除对委内瑞拉中央银行的制裁

阿通社华盛顿2026年4月15日电 美国财政部宣布，已解除对委内瑞拉中央银行及该国三家银行机构的制裁措施。

美国财政部在声明中表示，上述机构现已获准为在美国的委内瑞拉公民提供一系列金融服务，包括账户管理、银行卡发行、资金转账以及外汇交易等业务。