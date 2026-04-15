阿联酋—阿塞拜疆全面经济伙伴关系协定正式生效

阿通社阿布扎比2026年4月15日电 阿联酋与阿塞拜疆签署的全面经济伙伴关系协定已正式生效，标志着两国经济关系取得重要进展。

该协定将促进双边贸易增长，拓展投资与合资合作机会，并为阿联酋企业进入具有发展潜力的市场提供更多机遇。

通过取消或降低大部分商品和服务关税，协定将提升双方出口商的市场准入水平和全球拓展能力，同时促进私营部门合作，支持企业家和中小企业发展。

该协定也是阿塞拜疆首个包含服务领域内容的贸易协议，相关条款有望在金融、咨询、建筑和专业服务等领域带来新的机遇。

外贸部长萨尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下表示，该协定将推动双边贸易和投资合作，并加强物流、可再生能源和先进制造等领域的私营部门合作。

他指出，阿塞拜疆位于南北贸易的关键枢纽，通过融合双方的经济愿景，我们能够确保在瞬息万变的全球市场中增强韧性并实现可持续增长。

阿联酋是阿塞拜疆最大的阿拉伯贸易伙伴，占其与中东和北非地区贸易的40%。阿联酋也是阿塞拜疆最大的阿拉伯投资来源国，投资额超过10亿美元。

数据显示，阿联酋与阿塞拜疆非石油贸易持续增长，过去两年增长31.4%，2025年超过22亿美元。

该协定是阿联酋全球贸易体系的重要组成部分，建立在两国长期合作基础之上，并与阿联酋推动经济多元化的方向相一致。