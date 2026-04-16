全球报告：阿联酋为世界领先人工智能枢纽

阿通社阿布扎比2026年4月16日电 据美国斯坦福大学以人为本人工智能研究院发布的《2026年人工智能指数报告》显示，阿拉伯联合酋长国已被认定为全球领先的人工智能枢纽。

报告强调，阿联酋在人工智能战略、认知和治理方面的制度支持位居全球前列，并指出其在技能、就业、应用和人才等全球基准指标中的表现强劲。

报告指出，阿联酋与新加坡一道，在人均国内生产总值水平基础上，其人工智能应用程度超出预期，并在人工智能能力方面持续位居全球前列。

报告指出，阿联酋超过80%的员工在工作中定期使用人工智能，且对其信任度很高。报告还补充道，阿联酋在人工智能工程技能方面的发展速度位居全球前列，技术专长的增长速度甚至超过了公众认知水平的提升。

在人才与劳动力方面，报告表示，2019年至2025年期间，阿联酋人工智能人才集中度增长超过100%；同时，阿联酋在人才净流入方面排名靠前，约为每1万名LinkedIn（领英）用户中4.40人。

报告还强调，2025年人工智能相关岗位招聘约占全部招聘岗位的2.87%，使阿联酋在人工智能劳动力需求方面位居全球领先行列。

报告强调，阿联酋通过《国家人工智能战略2031》致力于将人工智能融入教育体系，并指出自2025—2026学年起，人工智能教育已在各级各类学校成为必修内容，涵盖数据、算法、创新和伦理等基础知识。

在科研层面，报告赞扬了阿布扎比技术创新研究所的作用，认为其是全球领先的先进技术研究中心，特别是在通过“Falcon模型”开展应用型人工智能方面表现突出。

报告总结称，阿联酋在人工智能应用方面持续超出预期，并保持强劲的全球影响力，进一步巩固了其作为全球领先人工智能枢纽的地位。