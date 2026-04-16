一季度中国GDP同比增长5.0%

阿通社北京2026年4月16日电 据新华社报道，中国国家统计局16日发布数据显示，一季度中国国内生产总值（GDP）334193亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%，比上年四季度加快0.5个百分点。

农业生产形势较好，工业生产增长加快，服务业较快增长。一季度，农业（种植业）增加值同比增长3.7%；全国规模以上工业增加值同比增长6.1%，比上年四季度加快1.1个百分点；服务业增加值同比增长5.2%。

市场销售有所加快，固定资产投资平稳增长，货物进出口快速增长。一季度，社会消费品零售总额127695亿元，同比增长2.4%，比上年四季度加快0.7个百分点；全国固定资产投资（不含农户）102708亿元，同比增长1.7%，上年全年为下降3.8%；货物进出口总额118380亿元，同比增长15.0%。

居民消费价格涨幅扩大，就业形势总体稳定，居民收入持续增长。一季度，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.9%，涨幅比上年四季度扩大0.4个百分点；全国城镇调查失业率平均值为5.3%，与上年同期持平；全国居民人均可支配收入12782元，扣除价格因素实际增长4.0%。

“总的来看，一季度主要宏观指标增速回升，新动能快速成长，国民经济实现良好开局。但也要看到，外部形势更加复杂多变，国内供强需弱矛盾仍然突出，经济向好基础仍需巩固。”国家统计局副局长毛盛勇在16日举行的国新办新闻发布会上说。

毛盛勇表示，下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的宏观政策，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，不断巩固拓展经济稳中向好态势。