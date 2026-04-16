谢赫沙赫布特·本·纳哈扬·阿勒纳哈扬出席柏林苏丹问题国际会议

阿通社柏林2026年4月16日电 国务部长谢赫沙赫布特·本·纳哈扬·阿勒纳哈扬出席了在柏林举行的第三届苏丹问题国际会议。本次会议由德国、非盟、欧盟、法国和英国共同主办。

本次会议体现了国际社会持续支持苏丹的势头，在巴黎2024会议和伦敦2025会议成果基础上，作为加强安全与稳定并推进由文职领导的政治进程的共同努力的一部分。

随着平民继续承受持续冲突的主要影响，本次会议——恰逢苏丹战争三周年——旨在加强人道主义应对，推进停火努力，并支持全面政治解决方案以及由文职主导的过渡。

谢赫沙赫布特在发言中强调，必须紧急结束战争，该战争持续对平民造成沉重代价。他还谴责冲突双方的一切违规行为，强调保护平民的重要性。

他表示，自2023年4月危机爆发以来，阿联酋在苏丹问题上的立场始终坚定。阿联酋的首要重点仍然是尽快实现立即停火，包括在苏丹两大交战方之间尽早达成人道主义停火，通过独立的文职主导过渡实现和平解决，并通过提供紧急救援援助应对严重的人道主义危机。

他表示，通过四方机制，阿联酋一贯呼吁立即且无条件的人道主义停火，以确保在苏丹全境实现不受阻碍的人道准入，实现永久停火，并支持过渡进程，最终建立一个独立于交战方和极端组织的文职政府。

他还强调地区和国际社会协同行动的重要性，并指出必须不遗余力结束内战。他重申，各方致力于推动一切努力，以减轻苏丹人民的苦难，并促进其对安全、稳定和体面生活的正当诉求。

谢赫沙赫布特还在会议期间会见多位官员，就地区局势进行讨论，并探讨加强协调与合作的方式，以支持国际和平与安全。

阿联酋重申其坚定不移的承诺，支持一切应对这一灾难性危机的努力，并与地区和国际伙伴，特别是非洲伙伴合作，以确保苏丹人民的稳定和可持续发展。这体现了植根于阿联酋领导层和人民中的人道主义团结核心价值。