阿联酋推进全国基础设施建设 助力2026年可持续发展

阿通社阿布扎比2026年4月17日电 阿联酋2026年在全国范围内推进的一系列基础设施建设项目，体现出国家层面统筹发展的整体战略布局，旨在全面提升各领域发展水平和居民生活质量。

相关项目覆盖能源、水务、交通运输、道路建设、城市发展及经济等多个关键领域，凸显阿联酋在战略规划、高效实施以及先进技术应用方面的持续投入，进一步完善支撑可持续经济增长的一体化基础设施体系。

在能源与水务领域，阿联酋能源与基础设施部启动政府建筑节能节水项目第一阶段，首先在哈伊马角阿卜杜拉·本·欧姆兰医院实施，并覆盖60处设施，总投资达1.2亿迪拉姆。第二阶段计划与私营部门合作，将项目扩展至360座政府建筑，总投资达10亿迪拉姆。

同时，阿联酋水电公司已收到多个关于建设“Al Nouf 1”独立发电项目的投标。该项目装机容量达3.3吉瓦，是目前国内规模最大的同类项目，位于阿布扎比新建的Al Nouf综合体内，旨在引入先进发电技术及低碳反渗透海水淡化技术。

在水务领域，哈伊马角政府与包括阿提哈德水电公司、阿布扎比国家能源公司旗下TAQA水务解决方案公司及Saur国际水务服务公司在内的联合体签署长期污水处理协议。该项目将建设日处理能力6万立方米的处理厂，预计可服务近30万居民。

迪拜方面宣布，在总额5亿迪拉姆的整体计划框架下，将投资2.5亿迪拉姆升级阿尔库兹创意区的污水及雨水排放系统。同时，Tasreef排水项目第二阶段已授出五项合同，总价值25亿迪拉姆，覆盖30个重点区域，总面积达4.3亿平方米，预计到2040年服务约300万人口。

此外，迪拜市政府已完成德拉地区排水项目的36%，该项目总投资5亿迪拉姆，通过60公里排水网络服务13个区域，总面积超过4700公顷，预计将于2027年底完工。

在沙迦，电力、水务与天然气管理局将卡尔巴地区供水能力由每日600万加仑提升至900万加仑，并整合海水淡化厂、输配水网络，实现统一运行管理，提高系统效率和响应能力。

交通基础设施建设方面持续推进。迪拜道路与交通管理局已安装726座现代化公交候车亭，升级海上交通候船设施，并建设3处符合国际安全标准的综合卡车休息区，可容纳490辆重型车辆。

该机构还授出Hessa街改造项目第二阶段工程，全长3公里，包含3个主要立交节点、总长8835米的桥梁以及一条480米隧道。项目覆盖10个住宅及发展区域，预计惠及约65万居民。

在乌姆盖万，市政部门完成内部道路网络项目第一阶段建设，总长度达30.74公里。在阿治曼，Al Tallah道路开发项目正式启用，包括一座位于谢赫穆罕默德·本·扎耶德路的800米桥梁和一座位于谢赫扎耶德路的1100米桥梁。

城市与房地产开发同样持续升温，体现出阿联酋打造可持续一体化城市的战略目标。沙迦启动新展览与会议中心项目，总投资5亿迪拉姆，计划用于承办2027年沙迦国际书展。迪拜则宣布推进迪拜硅谷扩建项目，总投资128亿迪拉姆，并扩建迪拜国际金融中心，总建筑面积达1770万平方英尺，总价值达1000亿迪拉姆，同时启动Liwan Oasis生态休闲项目。

在阿治曼，马斯富特门项目正式启用，通过建设综合安全步道系统，提升山区居民生活质量并增强区域连通性。

经济区建设方面同样取得进展。阿布扎比哈利法经济区吸引5个工业与物流项目，总投资1.47亿迪拉姆，预计创造500个就业岗位。哈伊马角经济区也启动一座占地5839平方米、设计容量达1.2万立方米的新仓储设施建设。

整体来看，这些项目凸显阿联酋持续推进基础设施现代化建设、提升公共服务效率并推动长期可持续发展的战略方向。