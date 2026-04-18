阿联酋经济在2026年初保持强劲增长

阿通社阿布扎比2026年4月18日电 据官方数据及本地与国际报告，阿联酋经济在2026年前几个月保持上升态势，主要得益于金融和银行业的强劲表现，以及对外贸易和投资指标的增长。

阿联酋进一步巩固其在地区和全球层面的可持续领先地位，并确立了在应对不断变化挑战方面兼具稳定性与灵活性的典范。

根据阿联酋中央银行数据，2026年2月银行总资产增长1.1%，超过5.472万亿迪拉姆，而2026年1月为5.414万亿迪拉姆。

信贷总额增长1.2%至2.63万亿迪拉姆，其中本地信贷增加206亿迪拉姆。银行存款增长1.9%至3.4万亿迪拉姆，其中居民存款增长1.7%至3.098万亿迪拉姆。

阿联酋金融体系继续展现高度稳定性。2026年3月初，资本充足率为17%，流动性覆盖率超过146.6%，均显著高于国际监管标准。

阿联酋银行在《福布斯》2026年全球最佳银行榜单中的表现进一步提升，入选机构包括阿布扎比第一银行、阿布扎比商业银行、阿联酋伊斯兰银行、阿联酋迪拜国民银行 及迪拜商业银行。

国际评级机构再次确认阿联酋主权实力。穆迪在2026年3月30日维持Aa2评级，展望稳定。同时，标普全球评级确认阿联酋本币与外币主权信用评级为AA/A-1+，展望稳定。

标普指出，阿联酋经济依托强劲的财政与经济韧性，预计2026年政府净资产约占国内生产总值的184%，政府流动资产约占210%。

阿联酋继续通过全面经济伙伴关系协定计划推进对外贸易战略，目标是到2031年将非石油贸易提升至4万亿迪拉姆。2026年第一季度，阿联酋与菲律宾、尼日利亚、刚果民主共和国及加蓬签署相关协议。

阿联酋在国际排名中亦取得显著进展，首次进入全球十大商品出口国，根据世界贸易组织数据排名第9位。

报告显示，2025年阿联酋对外贸易总额达到6万亿迪拉姆，同比增长15%。服务贸易首次超过1.14万亿迪拉姆，非石油商品贸易增长27%至3.8万亿迪拉姆。

穆巴达拉投资公司进一步增强其投资组合韧性，资产规模达到1.4万亿迪拉姆，在5年和10年周期内累计回报率超过10%。

与此同时，阿布扎比国家石油公司进入全球最具价值品牌100强，并连续第8年保持阿联酋最具价值品牌地位。其品牌价值增长11%至211.3亿美元，自2017年以来增长超过350%。

迪拜在全球金融中心指数中的排名升至第7位，创历史最高水平，凸显其作为全球金融中心的地位不断提升。

截至2026年2月底，阿联酋注册企业数量超过145万家。

在此背景下，迪拜工商会报告称，2026年3月新增企业2709家。沙迦经济发展局数据显示，2026年第一季度许可证发放与续期数量同比增长1%。阿治曼同期发放1617张新许可证及8777张续期许可证，其中续期许可证同比增长7%，反映出稳定的营商环境及持续的经济活力。

在主权债务层面，阿联酋2026年3月以迪拉姆计价的国债（T-Bonds）拍卖表现强劲，总发行规模为11亿迪拉姆。

拍卖中，针对2027年9月及2031年1月到期的债券分档，一级交易商需求旺盛，总投标额达48.5亿迪拉姆，约为发行规模的4.4倍。