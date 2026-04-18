海合会在可持续发展方面表现优于全球平均水平

阿通社马斯喀特2026年4月18日电 海湾阿拉伯国家合作委员会国家在联合国可持续发展目标方面取得显著进展，多项指标优于全球平均水平，尤其是在卫生、教育和基本服务领域。上述数据由海湾阿拉伯国家合作委员会统计中心发布。

数据显示，海合会国家几乎消除极端贫困，生活水平已超过国际贫困线，这得益于先进的社会保障体系，确保社会各阶层的包容性。

在卫生领域，相关指标表现突出。孕产妇死亡率为每10万活产19.9例，低于全球目标70；五岁以下儿童死亡率为每1000活产10.8例，低于全球水平25。全民医疗覆盖率达到100%，高于全球68%；基本疫苗接种覆盖率亦达100%，高于全球84%。

此外，每万人医生数量提高至33.6人，高于全球18.7人，反映出区域医疗体系的质量与效率。

在教育领域，海合会国家同样取得较高水平。识字率达99.2%，高于全球88%；学前教育入学率达99.8%，高于全球74.4%。所有学校均提供基本服务，教师资质实现全面达标，体现了对人力资本的战略投资。

在基础设施方面，海合会国家取得重要进展。获得安全饮用水的人口比例达到100%，高于全球73.7%；多个国家的卫生和水处理服务接近100%，有助于提升环境与公共健康的可持续性。

相关指标还显示，电力服务实现100%覆盖，高于全球91.7%，同时清洁技术的应用不断扩大。

在安全与稳定方面，海合会国家同样表现突出。凶杀率为每10万人0.6起，低于全球5.2；人口贩运受害者比例为5.5，低于全球38。此外，出生登记率接近全面覆盖，反映出制度和法律体系的高效运作。

数据同时指出，海合会国家在人均能源消费强度方面高于全球水平，凸显提升效率和加快向可再生能源转型的必要性。

其他挑战包括五岁以下儿童消瘦率约为9.3%，高于全球6.6%；人均危险废物增加，以及劳动收入占国内生产总值比重约为36.6%，低于全球水平。这表明需要改善营养质量、提高资源管理效率，并提升劳动对经济的贡献。