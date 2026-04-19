迪拜2026年一季度租赁市场保持稳定运行

阿通社迪拜2026年4月19日电 2026年第一季度的迪拜租赁市场指标显示出持续稳定，这一表现得益于强有力的监管框架和经济基础。市场在动态环境中保持稳定活跃，并通过高效适应不断增强市场信心。

这一表现反映了阿联酋领导层的前瞻性愿景及其最新指示，旨在提升各经济部门的准备度与韧性，推动可持续增长，增强投资者信心，并凸显迪拜在实现均衡经济增长方面的能力。

据迪拜土地局数据，2026年第一季度租赁合同总值达322亿迪拉姆，显示出持续的市场活跃度，这得益于清晰的法律法规以及完善的监管体系，规范市场各方关系。

新签租赁合同达到118,385份，续签合同为135,607份，表明市场活动持续稳定，房东与租户关系在透明可靠的框架下保持稳定。与此同时，合同取消数量下降25%，反映出租赁周期稳定性提升、市场凝聚力增强以及波动性降低。

市场中运营的房地产代理数量达到10,200家，有助于提升市场效率、扩大参与主体基础，并提升为投资者和客户提供的服务质量。

此外，市场登记房地产许可证共3,599项，涵盖多种行业活动与服务。其中房地产买卖经纪许可证数量居首，为1,564项；其次为房地产租赁经纪928项；交易跟进服务376项；房地产开发128项。

其他许可证涵盖多项活动，包括业主协会管理监督服务、房地产咨询、私人物业租赁与管理、按揭经纪、商务中心、房地产估价、测量服务以及公共房地产拍卖组织。这些多样化与广泛性体现了迪拜房地产市场的活力与一体化水平，以及其服务体系的发展和高效灵活满足各方需求的能力。

上述指标表明，迪拜租赁市场建立在一个整合发展、投资与监管的综合体系之上，在促进稳定的同时具备灵活应对变化的能力。市场表现反映出供需平衡，得益于持续的项目活动、多样化供应及清晰政策，从而确保长期可持续性和稳定表现。

在这一背景下，迪拜房地产行业继续巩固其作为酋长国经济增长关键支柱的地位，这得益于前瞻性领导愿景、灵活的监管环境以及不断增强的投资者信心，从而保障市场持续运行，并提升其以信心和稳定性迎接未来阶段的能力。