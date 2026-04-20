中国对中东医疗器械出口额达34.84亿美元

阿通社北京2026年4月20日电 2025年，中国对中东国家的医疗器械出口达到34.84亿美元，显示该地区呈现显著增长趋势。

据新华社报道，医疗耗材在出口结构中位居首位，占比超过43%，出口额达15.13亿美元，同比增长8.62%。