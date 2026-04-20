百余台机器人同跑半马 “闪电”超越人类纪录

阿通社北京2026年4月20日电 据新华社报道，19日，2026北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松落幕。深圳荣耀智慧科技开发有限公司齐天大圣队的“闪电”机器人以50分26秒的净时成绩夺得冠军，这一成绩超越乌干达名将基普利莫在今年3月里斯本半程马拉松赛中创造的57分20秒的人类男子半程马拉松世界纪录，雷霆闪电队、星火燎原队分获亚军和季军。

早上7时30分，随着发令枪响，人形机器人与人类跑者同时从起点出发。赛道中间设置隔离带进行安全分隔，双方共同完成21.0975公里的半程马拉松赛程。

赛场上，参赛队各显其能：有的机器人势如闪电、速度惊人，有的机器人跑姿流畅、高度拟人，展现出不同的技术特点。

根据规则，人形机器人采用流水线式依次单发起跑，每两台间隔30秒，并在专用赛道内完成比赛。赛事设置自主导航和遥控两种参赛方式，两个组别加权系数分别为净时成绩的1.0与1.2，本次夺冠的“闪电”机器人采用的是自主导航模式。

“1.2系数的设定，旨在引导、鼓励自主导航技术研发，为人形机器人在日常生活中更多实际应用场景的落地打下基础。”中国电子学会副秘书长梁靓说，本次赛事立足“技术验证”，相当于为人形机器人走向真实世界设置了一场“高考”。

与去年首届赛事相比，本届赛事实现跨越式突破。去年首届人形机器人半程马拉松中，天工队的人形机器人“选手”以2小时40分42秒夺冠，完赛队伍仅有6支；而今年参赛队伍由20支增至百余支，赛事规模扩大至去年的5倍。技术类型涵盖自主导航与遥控两大类别，其中自主导航占比近四成。

从比赛表现看，机器人整体完赛成绩大幅提升，续航稳定性、步态流畅度、算法稳定性均有显著进步。本届赛事吸引了北京人形机器人创新中心、荣耀、宇树、松延动力等头部企业，以及北京大学、北京航空航天大学、中国科学技术大学等高校和科研院所参赛，并新增5支国际赛队。

除名次奖项外，大赛还为机器人选手设置了完赛奖、最佳续航奖、最佳步态控制奖和最佳设计奖。