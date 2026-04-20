阿联酋房地产行业在2026年第一季度业绩创历史新高

阿通社阿布扎比2026年4月20日电 2026年第一季度，阿联酋房地产行业表现强劲，凸显本地及国际投资者对市场稳定性、适应不断变化环境的能力以及中长期持续增长和实现回报的信心不断增强。

2026年前三个月，阿联酋各地房地产市场均实现显著增长。阿布扎比、迪拜、沙迦和阿治曼的官方数据凸显阿联酋作为全球房地产投资重要中心的地位。

在迪拜，迪拜土地局报告显示市场活动持续强劲，共记录房地产交易718,160宗，其中包括处置交易60,303宗，同比增长6%。

交易总额升至2520亿迪拉姆，增长31%；投资数量达57,744项，同比增长7%，总投资额达1730亿迪拉姆。投资者数量扩大至48,448人，增长8%，其中新投资者29,312人，同比增长14%。

阿布扎比房地产市场录得历史最佳季度表现，据阿布扎比房地产中心数据，房地产交易额同比增长160.7%至660亿迪拉姆，而去年同期为253.1亿迪拉姆。

交易数量超过13,518宗，相比2025年第一季度的6,896宗显著增长，反映出增长加速，进一步巩固阿布扎比作为区域及全球投资中心的地位。

在沙迦，2026年第一季度房地产交易额达到185亿迪拉姆，而2025年同期为132亿迪拉姆，增长率为40.7%。

沙迦房地产登记局表示，交易总数增至29,235宗，同比增长18.9%。同时，投资者国籍多样性明显提升，达到113个国家，高于2025年的97个。

阿联酋本国投资者在10,099宗物业中的交易总额约为90亿迪拉姆，而来自海合会国家、阿拉伯国家及其他外国投资者在19,136宗物业中的投资额约为95亿迪拉姆。

在阿治曼，2026年第一季度房地产交易总额达62.2亿迪拉姆，共完成3,890宗交易，同比增长12%；交易额达42.4亿迪拉姆，共3,128宗交易。

阿联酋房地产市场的强劲表现反映出其韧性以及行业应对地区变化的能力，这得益于国家领导层愿景和均衡经济发展路径，进一步增强各经济领域的信心与稳定。