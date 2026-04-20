阿布扎比全球市场与深圳福田区推进跨境金融合作

阿通社阿布扎比2026年4月20日电 阿布扎比全球市场（ADGM）与中国深圳市福田区人民政府签署谅解备忘录，标志着加强阿布扎比与中国重要金融与创新中心之一之间经济与金融合作的重要一步。

该合作建立了一个框架，旨在加强多个优先领域的协作，包括金融服务、创新和人才发展，同时支持双方在经济、文化和教育领域更广泛的交流。

根据协议，阿布扎比全球市场与福田区将密切合作，推动共同发展机遇，并促进双方商业和金融界之间更大程度的跨境互动。

双方合作重点将放在推动关键领域的对话与知识交流，包括金融创新、金融领域人工智能以及国际投资结构，如合格境外有限合伙人机制。

双方还将支持组织联合活动，包括圆桌会议、会议和商业论坛，以促进监管机构、投资者及行业相关方之间更深入的交流。这些平台将促进经验与见解的共享，并为合作与投资创造新的机遇。

该备忘录由深圳市福田区人民政府办公室主任邓俊与

阿布扎比全球市场注册管理局首席执行官拉希德·布卢希签署。

布卢希表示，此次与福田区的合作标志着阿布扎比全球市场进一步加强国际伙伴关系和深化阿布扎比与全球主要金融中心互联互通的重要一步。通过在金融创新、人才发展和投资结构等领域促进知识交流与合作，我们正在为资本、理念和机遇在双方市场之间流动创造新的路径。”

他补充称，该协议体现了阿布扎比全球市场持续推动可持续增长、支持跨境投资，并提升阿布扎比作为全球领先金融中心地位的承诺。

邓俊表示，福田区与阿布扎比全球市场签署谅解备忘录是双方推动务实合作的又一重要步骤，“双方已就建立常态化沟通机制达成共识，以此作为推动短期和中期合作项目快速落地的关键抓手，并共同实现更大进展。”

作为合作的一部分，双方将鼓励公共部门和私营部门代表参与官方活动和代表团，进一步加强机构联系，并提升阿联酋与粤港澳大湾区之间的联通性。

该合作体现了双方支持以创新驱动增长的共同愿景，并致力于推动全球互联金融生态系统的持续发展，同时也强化了阿布扎比全球市场作为国际资本门户及企业进入中东、非洲和亚洲高增长市场平台的作用。