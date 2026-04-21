迪拜综合经济区管理局2025年营收增长19.4%

阿通社迪拜2026年4月21日电 迪拜综合经济区管理局（DIEZ）宣布2025年取得强劲年度业绩，收入同比增长19.4%，净利润同比增长17.8%。这一表现凸显其运营模式的韧性及综合经济生态系统的实力。

DIEZ的强劲表现主要得益于运营效率的提升，以及其三大经济区吸引力的不断增强，包括迪拜机场自由区、迪拜硅谷绿洲和迪拜商业城。

截至2025年底，DIEZ生态系统内注册企业总数增长24.6%。同时，其辖区企业员工总数达到106,359人，同比增长26.2%，显示经济活动持续扩大及劳动力市场不断增强。

迪拜综合经济区管理局主席谢赫艾哈迈德·本·赛义德·阿勒马克图姆殿下表示，2025年业绩进一步巩固了DIEZ对经济贡献的作用，并强化其作为推动迪拜全球竞争力关键引擎的地位。他指出，这一进展符合领导层推动可持续增长和经济多元化的愿景。

他指出，收入增长也体现了DIEZ通过灵活商业环境、先进基础设施和智能解决方案将机遇转化为实际价值的能力，从而提升企业效率并支持向区域和全球市场扩展。

谢赫艾哈迈德进一步强调，迪拜经济保持韧性、多元化和面向未来，并指出加快创新和数字化转型的重要性，同时在重点领域实现价值最大化。这些努力支持迪拜经济议程D33的目标，并强化酋长国跻身全球前三大城市经济体的愿景。

他补充表示，DIEZ将继续提升机构能力并推进综合生态系统发展，以保持增长与竞争力，重点支持企业发展并增强经济区对长期经济韧性的贡献。

迪拜综合经济区管理局执行主席穆罕默德·扎罗奥尼博士表示，2025年业绩反映出以财务可持续性和效率提升为重点的稳健运营策略，同时优化服务与机构产品回报。

他指出，收入与盈利能力的同步增长表明DIEZ具备在保持平衡增长和适应全球市场动态的同时创造可持续价值的能力，包括供应链和贸易模式的变化。

他强调，企业数量和员工规模的增长是投资吸引力和运营环境质量提升的明确信号，并重申将持续发展智能服务、优化客户体验以及加强经济区之间的协同。

他指出，未来DIEZ将重点扩大在未来导向领域的经济影响，同时支持企业提升生产力和规模化发展，以推动迪拜建设知识型和创新驱动的经济。

近期，迪拜硅谷绿洲启动重大扩建项目，由阿联酋副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下见证，总投资达128亿迪拉姆。

扩建包括两个旗舰项目：District IO 和 Block 14。其中，District IO投资110亿迪拉姆，旨在提供支持未来技术的先进基础设施，并强化迪拜在研发与创新领域的生态系统。该项目预计在未来十年创造超过70,000个直接和间接就业岗位，为迪拜国内生产总值贡献高达1030亿迪拉姆，并在2036年前吸引高达300亿迪拉姆的外国直接投资。

该项目将容纳超过6,500家全球企业，包括在智能出行、3D打印、机器人、X-Tech、人工智能、量子计算及Web3技术等未来领域运营的中小企业和初创企业。

Block 14第一阶段投资18亿迪拉姆，将建设集商业与住宅于一体的综合环境，符合迪拜2040城市总体规划和以公共交通为导向的发展。项目位于迪拜硅谷绿洲地铁蓝线站附近，包含商业与住宅建筑、零售空间及交通连接优化。

2025年，DIEZ还推进多项基础设施与机构发展战略项目，包括批准迪拜罗切斯特理工学院扩建第二阶段，投资超过3.13亿迪拉姆，总建筑面积超过124,000平方米，增长217%。

该扩建预计将使该校容量提升至约4,500名学生，新增9栋教学与行政建筑，以及先进教学设施与综合基础设施，进一步强化其作为全球创新与研究中心的作用。

此外，DIEZ还加强与全球企业的合作。阿联酋奥委会主席谢赫曼苏尔·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下见证施耐德电气推出1亿迪拉姆人才发展计划，并同期启用其区域总部“THE NEST”，该设施位于迪拜硅谷绿洲，是其全球“Impact Buildings”项目下的首个此类设施。