阿联酋环球铝业公司将收购意大利铝回收公司“Eco Green”的多数股权

阿通社阿布扎比2026年4月21日电 阿联酋环球铝业公司作为阿联酋石油和天然气行业之外最大的工业企业，同时也是全球最大“高端铝”生产商，今日宣布拟收购意大利铝回收公司Eco Green80%股份。

该收购仍需获得监管批准，标志着阿联酋环球铝业公司全球扩张的最新里程碑，并将加快其在欧洲铝回收领域的增长。

Eco Green专注于铝废料的收集、分选、铸造及铝渣处理，年处理总量超过70,000吨。

该公司位于意大利东北部维拉弗兰卡迪维罗纳的工厂每年收集、分选并分销约23,000吨铝废料，其中一部分供应其位于诺加拉迪维罗纳的设施，该设施每年生产超过20,000吨再生铝锭并进行铝渣处理。

Eco Green正在推进诺加拉工厂扩建计划，新增15,000吨再生铝产能，预计将于2026年下半年初完成。

Eco Green在欧洲拥有60多家客户，主要集中在铝加工和半成品制造行业，其终端用户涵盖汽车、建筑及其他工业领域。同时，公司建立了由350多家供应商组成的废料采购网络，确保高质量原料的稳定供应。

Eco Green由斯卡皮尼家族于1993年创立，目前仍由家族管理，拥有70名员工，交易完成后现有管理团队预计将继续留任。

阿联酋环球铝业公司在阿布扎比塔维拉运营阿联酋最大的铝回收工厂，并已在德国和美国收购回收设施，两地扩建项目正在推进。

交易完成后，阿联酋环球铝业公司的回收产能将在阿联酋、欧洲和美国超过400,000吨/年，此外在欧洲和美国还有200,000吨在建产能。阿联酋环球铝业公司通过“RevivAL”品牌在全球销售其再生铝产品。

阿联酋环球铝业首席执行官阿卜杜勒纳赛尔·本·卡尔班表示，公司在扩大原铝生产的同时，正快速推进全球铝回收业务。他指出，交易完成后，Eco Green将为EGA在欧洲铝废料市场带来更广覆盖与专业能力，这将推动其在欧洲构建的回收体系发展，并助力欧洲绿色未来。

Eco Green首席执行官卢卡·斯卡皮尼表示，加入全球最大高端铝生产商将释放公司增长潜力，并推动其工厂升级以及在欧洲扩大供应和客户网络。

分析人士预计，到2040年全球再生铝需求将翻倍，并将在2030年前贡献约60%的铝供应增长，在2030至2040年间贡献约70%。

欧洲（不包括俄罗斯）是全球第三大再生铝市场，仅次于美国和中国。目前再生铝约满足欧洲40%的需求，2025年消费量约490万吨，预计到2033年将增至约720万吨。

2024年5月，阿联酋环球铝业公司收购德国特种铸造厂Leichtmetall ，该公司位于汉诺威，生产高强度再生铝。

同年12月，阿联酋环球铝业公司宣布重大扩建项目，将使该工厂回收能力提升六倍以上，新增110,000吨废料分选能力和153,000吨熔炼与铸造能力，总投资约1.7亿美元，预计2028年投产。

阿联酋环球铝业公司通常每年向欧洲出口超过600,000吨原铝，主要供应汽车和建筑行业。

2024年9月，阿联酋环球铝业公司收购位于美国明尼苏达州的回收公司Spectro Alloys。该公司于2025年7月完成扩建，总产能达到165,000吨再生铝锭和铝坯产能，第二阶段扩建将新增35,000吨产能，预计2027年投产。

在阿联酋，阿联酋环球铝业公司于2月底在塔维拉新建的年产185,000吨回收工厂开始生产铸造金属。该工厂目前因伊朗导弹和无人机袭击位于哈利法经济区阿布扎比的影响而暂停运营。

再生铝的生产所需能源比原铝生产少约95%，且温室气体排放显著降低。