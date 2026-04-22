阿联酋通过在生物多样性、清洁能源和水资源安全领域的开创性举措纪念地球日

阿通社阿布扎比2026年4月22日电 阿拉伯联合酋长国与全球共同纪念地球日，该纪念日于每年4月22日举行，旨在推动国际社会应对气候变化及其负面影响，包括对生物多样性的威胁、空气与海洋污染、气温上升、洪水以及其他气候相关现象。

阿联酋通过一系列长期战略和综合举措，在环境、能源和水资源领域实现可持续发展，成为全球应对气候挑战的典范。这些举措包括“阿联酋2050年净零排放战略”、《阿联酋国家气候变化计划2017-2050》、《阿联酋循环经济政策2021-2031》、自2012年实施绿色经济路径，以及推出国家气候适应行动计划。

2026年，阿联酋继续推出一系列在环境保护、清洁能源发展和绿色技术创新方面的重点项目，进一步巩固其全球可持续发展地位。

在此背景下，阿联酋内阁批准了第七份国家生物多样性报告，作为履行《联合国生物多样性公约》承诺的一部分。国家层面的努力已将自然保护区数量提升至55个，涵盖陆地和海洋，总面积占全国面积的19.04%。同时，在保护濒危物种方面取得显著进展，通过综合保护、繁育、栖息地管理和国际合作不断改善其状况。此外，通过国家碳汇项目，阿联酋在海岸和海洋生态系统保护方面也取得重要进展，该项目目标是在2030年前种植1亿棵红树林。

阿联酋还颁布新法律，规范和监管濒危动植物国际贸易。同时，通过穆罕默德·本·扎耶德物种保护基金和穆巴达拉启动国际倡议，保护儒艮及其海草栖息地，涵盖阿联酋及另外四个国家。

阿布扎比环境署推出“哈姆丹·本·扎耶德最丰富海洋倡议”，目标是在2030年前将酋长国鱼类资源翻一番，以提升海洋生产力并保护资源。该机构还实现全球重要成果，将可持续捕捞指数从2018年的8%提升至2025年底的100%。

迪拜批准“Al Layan 绿洲项目”，占地100万平方米，包括大型自然湖，旨在展示沙漠环境并提升公众对可持续发展和生活质量的认知。

在沙迦，环境与自然保护区管理局发现4种新蜘蛛物种，体现出该国生物多样性的丰富性及科研进展。

在可再生能源方面，阿联酋继续推进国内外项目，扩大太阳能应用，并利用人工智能和云计算减少排放，同时实施自发电政策支持农业和小型农场。

阿布扎比未来能源公司（Masdar ）与Global South Utilities，作为资源投资公司的子公司，宣布在亚洲、非洲和欧洲推进战略项目，总装机容量达数百兆瓦，并提供广泛就业机会，体现阿联酋对可持续发展和全球能源安全的承诺。

阿联酋还通过“穆罕默德·本·扎耶德水资源倡议”和“Suqia”等举措，在全球水安全领域持续发挥引领作用，并正准备与塞内加尔共和国合作，于今年12月主办联合国水资源大会。