海湾合作委员会统计数据凸显女性在卫生、教育和旅游领域的关键作用

阿通社马斯喀特2026年4月22日电 海湾阿拉伯国家合作委员会统计中心表示，海湾女性持续加强其在海合会国家发展进程中的参与，这一趋势得益于年轻人口基础以及劳动力市场参与度的提升。

该中心在一份报告中指出，相关指标显示女性发挥着关键作用，尤其是在卫生、教育和旅游领域，反映出海合会国家在赋权与可持续发展方面持续取得进展。

报告指出，2019年至2024年间，海合会国家女性人口增长了15.8%，到2024年达到约2290万，年均增加约625,600人。

其中，15至39岁女性人口约为1380万，占总数的60.3%，而劳动年龄女性人口约为1590万，占69.5%。

在劳动力市场方面，该中心表示，就业女性人数从2020年的570万增至2025年的730万，同期本国女性就业人数从170万增加至220万。

2025年女性劳动力参与率达到39.3%，女性失业率为10.5%，本国女性占全部本国就业人口的40.5%。

该中心补充称，2020年至2025年期间，女性参与指标持续改善，劳动力参与率上升8%，失业率下降26.1%，本国女性就业占比提高11%。

报告还指出，在同一时期，女性在政府部门就业占比从33.3%上升至34.8%，在私营部门从4.3%提升至5.3%。

在卫生和教育领域，该中心强调，海湾女性继续在支持人类发展方面发挥积极作用，其中护理人员占73.76%，普通教育教师占63.8%，高等教育占41.2%。

在旅游领域，2024年女性占劳动力的约13.2%，2019年至2024年女性就业年均增长率达9.5%，显示其在这一海合会有前景经济领域中的贡献不断提升。