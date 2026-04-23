阿联酋参加布鲁塞尔特设联络委员会部长级会议

阿通社布鲁塞尔2026年4月23日电 阿拉伯联合酋长国参加了特设联络委员会部长级会议，会议在布鲁塞尔举行，由挪威主持，并有主要国际伙伴和组织参与。

阿联酋代表团由外交部发展事务和国际组织助理部长苏尔坦·穆罕默德·沙姆西率领。

会议汇集了冲突各方、主要捐助国以及国际组织，讨论人道需求以及体制和经济挑战。讨论重点是动员协调一致的国际支持，以推动加沙的人道应对和早期恢复。

会议还讨论了对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的支持，以及其在向巴勒斯坦难民提供基本服务方面的重要作用。

在会议期间，沙姆西重申了巴勒斯坦事业的正义性，并再次强调阿联酋一贯立场，即有必要建立可信的政治前景，通过公正和全面的和平解决巴以冲突，并以“两国方案”为基础建立独立的巴勒斯坦国家。

阿联酋坚决反对任何吞并约旦河西岸或将其与加沙地带分离的企图，并反对在被占领的巴勒斯坦领土扩大定居点活动。阿联酋一贯呼吁保护平民，并根据国际法和国际人道法，确保向巴勒斯坦人民安全和可持续地提供人道援助。

沙姆西对全面和平计划的第二阶段的启动以及加沙管理国家委员会的成立表示欢迎。在此背景下，他强调应在已取得进展基础上继续推进，并努力恢复全面政治进程，以实现公正和持久的解决方案，并重申加沙的治理与管理属于巴勒斯坦人民。

阿联酋将支持巴勒斯坦人民置于其外交努力和倡议的首位，并继续推动以色列人与巴勒斯坦人之间实现持久和平，包括通过其作为和平委员会创始成员以及在加沙执行委员会中的成员身份。

沙姆西强调阿联酋在人道领域的领导作用，指出阿联酋是向加沙提供人道援助的主要国家之一，通过陆路、空运和海运运送超过13万吨援助物资，占国际援助总量的45%以上，援助总额约为30亿美元。

此外，阿联酋还建设了6座海水淡化厂，惠及超过100万人，接收了2963名患者及其家属接受治疗，并在加沙境内设立了一所野战医院以及在阿里什设立了一所浮动医院，以支持关键医疗需求。