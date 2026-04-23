阿尔达尔：“Yas Park Place”项目启动实现超过8亿迪拉姆

阿通社阿布扎比2026年4月23日电 阿尔达尔今日宣布，其位于亚斯岛核心区域的新建中层住宅社区“Yas Park Place”已售出80%的首批房源，销售额超过8亿迪拉姆。

此次销售表现得益于在阿布扎比、迪拜、伦敦、香港和上海举办的一系列客户活动。

外籍居民及国际买家占总销售额的54%，其中来自约旦、中国、中国台湾和英国的需求尤为突出；阿联酋国民完成了46%的交易，显示本地投资者对阿尔达尔品牌的持续信心。

此外，83%的客户为首次购买阿尔达尔住房，凸显该项目广泛的市场吸引力以及阿尔达尔客户基础的不断扩大。

从年龄结构来看，45岁以下的客户占比达66%，反映出亚斯岛对多元买家和投资者的持续吸引力。

阿尔达尔开发公司首席执行官乔纳森·埃默里表示，Yas Park Place获得强劲市场反响，来自本地及国际投资者的持续需求再次印证阿布扎比作为具有吸引力的长期投资目的地，其基本面依然稳健。”

他补充称，该项目销售表现还体现了阿联酋客户群体的深度与韧性，同时也反映出阿尔达尔国际销售平台的持续扩展。

阿尔达尔在第一阶段推出了四栋建筑，剩余两栋将在第二阶段推出，以延续项目启动以来形成的良好势头。

Yas Park Place俯瞰Yas Central Park，由六栋中层住宅楼组成，提供单间、一居、两居、三居住宅及两居复式，打造位于亚斯岛核心区域、以花园为导向的可步行社区。