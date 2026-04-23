马斯达尔成立20周年 持续引领全球可再生能源发展

阿通社阿布扎比2026年4月23日电 阿布扎比未来能源公司“马斯达尔”迎来成立20周年，强调其在推动全球可再生能源发展中的重要作用。

马斯达尔由阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下于2006年4月23日通过穆巴达拉投资公司创立，旨在推动阿联酋经济多元化并加速全球可再生能源部署。

经过二十年发展，马斯达尔已成为全球领先的可再生能源开发商和运营商之一，其项目组合装机容量超过65吉瓦，并设定到2030年实现100吉瓦的目标。

工业与先进技术部长、马斯达尔公司董事长苏尔坦·贾比尔博士阁下表示，2006年投资可再生能源并非显而易见的选择，而是具有前瞻性的决策。当时相关技术尚处起步阶段，规模尚未验证，经济性也尚未显现。他指出，谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下关注的不是可再生能源的现状，而是其未来潜力。

他补充说，在殿下的长远愿景和坚定承诺的推动下，马斯达尔不仅顺应清洁能源浪潮，而且助力塑造了这一浪潮。

马斯达尔首席执行官穆罕默德·贾米尔·拉马希表示，过去20年公司的发展得益于阿联酋前瞻性战略，提前布局清洁能源需求增长，并推动经济多元化。

他说，通过伙伴关系、创新和投资，我们已发展成为一家全球性企业，推动清洁能源解决方案在全球范围内的发展与部署。如今，随着全球电力需求快速增长，马斯达尔处于一个蓬勃发展的国际产业中心位置，为全球合作伙伴提供价格可负担且安全的电力。

马斯达尔的发展始于2009年马斯达尔城首个并网太阳能电站。此后，公司参与建设多项大型可再生能源项目，包括总装机容量达2吉瓦的达夫拉太阳能电站，该项目于2023年建成时为全球最大单体太阳能设施，可为约20万户提供电力。

公司员工规模已从2006年的少数人员扩大至目前在12个国家拥有超过1100名员工，业务覆盖多个地区与技术领域，包括全球首个浮动海上风电项目、东南亚最大浮动太阳能项目以及中亚最大风电场。

2022年，马斯达尔完成新股权结构调整，阿布扎比国家能源公司、穆巴达拉和阿布扎比国家石油公司成为联合股东，共同推动公司发展。

近期，公司通过收购西班牙Saeta Yield、美国Terra-Gen 50%股权，以及希腊TERNA ENERGY，进一步巩固其全球清洁能源企业地位。

当前，马斯达尔正与阿联酋水电公司合作，在阿布扎比开发全球首个千兆级综合可再生能源项目，包括5.2吉瓦太阳能电站和19吉瓦时电池储能系统，实现1吉瓦稳定基荷供电。

本月，公司与法国道达尔能源公司签署具有约束力协议，成立价值22亿美元的合资企业，整合双方在亚洲九个国家陆上可再生能源业务。

为实现下一阶段增长目标，马斯达尔计划投入300亿至350亿美元股权及项目融资，以在2030年前实现100吉瓦装机规模，并每年新增约10吉瓦装机容量。