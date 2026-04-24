中国科学家用基因疗法助特定类型先天性耳聋患者恢复听力

阿通社北京2026年4月24日电 一项针对特定类型先天性耳聋的基因治疗研究取得重要突破。最新临床试验结果显示，超过九成患者经基因治疗后恢复听力，疗效最长已持续两年半，适用年龄从9个月婴儿延伸至32岁成人。研究还首次发现可预判疗效的核心生物标志物，为筛选合适患者提供了依据。相关论文于22日晚发表于国际学术期刊《自然》。

据新华社报道，先天性耳聋全球患者达2600万，其中因OTOF（耳畸蛋白）基因突变导致的类型尤为严重，患儿出生即双耳重度至完全失聪，长期无药可用。复旦大学附属眼耳鼻喉科医院舒易来、李华伟团队历经多年攻关，研发出针对该基因的药物体系。具体操作上，由于致病基因编码序列过长、无法装入单个常用载体，团队创新采用双载体拆分递送策略，将基因分装后同时注入内耳，在耳蜗细胞内重新拼接为完整序列并表达功能蛋白，同时配套自主研发微创给药装置，精准送达病变部位。2022年团队率先启动全球首个先天性耳聋基因治疗临床试验，相关成果于2024年发表在《柳叶刀》和《自然-医学》等期刊。

据悉，此次研究联合国内七家三甲医院，共纳入42名患者，年龄最小9个月、最大32岁，覆盖婴幼儿、儿童、青少年及成人，随访时间最长两年半，是目前该领域开展最早、规模最大、观察最久的临床研究。数据显示，治疗后九成患者听力恢复且持续改善。在完成两年半随访的有效患者中，全部可听清日常交谈，超过半数能辨别图书馆级别的轻微声响，近半数可察觉耳语。

研究团队还首次明确了影响疗效的三个关键因素，即预判疗效的生物标志物：一是年龄，未成年患者治疗有效率以及效果比成人更显著，尤其是0.5岁至3岁低龄患儿；二是治疗前耳蜗外毛细胞功能，功能保留较好的患者听力恢复更理想；三是基因突变类型，它影响恢复程度但不决定治疗是否有效。成人患者同样能够获益，试验中两名20岁以上成人听力均获明显改善，其中32岁患者一年后听力阈值提升显著。整个研究未出现严重不良反应，2.5年内的长期安全性得到验证。