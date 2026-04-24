“大力补种”行动已为超过1亿名儿童接种疫苗

阿通社日内瓦2026年4月24日电 全球疫苗免疫联盟、世界卫生组织和联合国儿童基金会在世界免疫周启动之际宣布，“大力补种”行动这一历史性多年度、多国家行动，旨在应对主要由新冠疫情导致的疫苗接种下降问题，已向36个国家约1830万名1至5岁儿童提供超过1亿剂挽救生命的疫苗，有助于缩小关键免疫差距。

在2023年至2025年期间覆盖的1830万名儿童中，约1230万名为“零剂次儿童”，即此前未接种任何疫苗的儿童，另有1500万名从未接种过麻疹疫苗。该计划还向未接种或接种不足的儿童提供了2300万剂灭活脊髓灰质炎疫苗，这是实现消灭脊髓灰质炎的关键措施。

该项目实施已于2026年3月31日结束。尽管最终数据仍在汇总中，这一全球倡议预计有望实现其目标，即覆盖至少2100万名未接种或接种不足的儿童。

然而，各机构警告称，尽管补种疫苗是缩小免疫差距的重要策略，但扩大常规免疫项目（的覆盖范围仍是保护儿童和预防疫苗可预防疾病暴发最有效且最可持续的方式。

该倡议已于2026年3月结束，并有望实现其为2100万名儿童进行补种的目标，但各机构指出，每年仍有许多婴儿在常规免疫过程中未能获得挽救生命的疫苗。

在2026年的世界免疫周，世卫组织、儿基会及全球疫苗免疫联盟正携手各国及社区，共同开展名为“疫苗对每一代人都有效”的联合宣传活动，并呼吁各国持续巩固并扩大各年龄段人群的疫苗接种覆盖范围。