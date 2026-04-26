网络安全委员会强调保护数字身份的重要性

阿通社阿布扎比2026年4月26日电 阿联酋网络安全委员会强调保护数字身份的重要性，指出其是个人和机构最有价值的资产之一。

该委员会表示，与数字身份相关的数据，包括个人信息、金融交易和健康记录，使其成为关键资产，个人必须确保其得到充分保护。

委员会在接受阿联酋通讯社采访时指出，随着人工智能工具、物联网和云应用的普及，数字身份已成为网络攻击者的易攻击目标，他们利用任何漏洞进行身份冒充、欺诈或在黑市出售数据。委员会强调，保护数字身份不仅不是技术上的奢侈，而是一项必要措施，以保护隐私、防止欺诈并确保数字服务的持续运行而不受中断或重大财务损失。

委员会补充称，数据显示针对数字身份的网络攻击显著增加，今年上半年增长了32%，特别是在数字服务和智能应用使用不断增加的背景下。

委员会强调采用多因素认证的重要性，该技术已证明能够防止超过99%的与身份相关的攻击，是保护用户最有效的工具之一。

委员会警告称，数字身份泄露不仅会导致数据丢失，还可能引发身份盗用、欺诈和财务损失，并对个人和职业声誉产生负面影响。这些多重风险使数字身份保护成为战略性必要，而不仅仅是技术选项。

委员会提出多项关键措施，包括避免共享敏感个人信息、避免重复使用弱密码、选择强而复杂的密码，以及启用多因素认证。委员会强调，尽管这些措施看似简单，但构成抵御日益增长威胁的第一道防线。

委员会指出，保护数字身份的斗争已不再仅是技术问题，也是意识和行为问题，并表示，仅依靠先进技术不足以应对风险，必须具备具备风险管理能力的用户。

随着数字化转型和快速创新的持续推进，实现可用性与安全性之间的平衡仍是关键挑战，这需要监管政策、现代技术与强大的数字文化相结合，以保护个人和社会。