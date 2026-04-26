阿卜杜拉·本·扎耶德与美国国务卿通电话讨论地区局势发展

阿通社阿布扎比2026年4月26日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下与美国国务卿马尔科·卢比奥通电话，讨论地区最新发展。

双方回顾伊朗无端恐怖导弹袭击针对阿联酋及该地区多个国家所造成的影响，以及这些袭击对国际和平与安全、能源供应、海上安全和全球经济稳定的影响。

通话中，谢赫阿卜杜拉殿下对美国在此次伊朗恐怖侵略后对阿联酋表示的全面支持表示赞赏。

双方还讨论地区最新发展，特别是与美国总统唐纳德·特朗普宣布美国与伊朗之间停火相关的情况，并探讨了通过加强集体行动应对当前挑战、支持地区稳定与繁荣，以实现可持续地区和平与安全的途径。

在此背景下，谢赫阿卜杜拉殿下赞赏特朗普总统为实现和平以及巩固地区和国际层面可持续安全与稳定所作出的努力。

他还赞扬特朗普总统和美国国务卿马尔科·卢比奥为推动黎巴嫩与以色列之间和平所作的努力，并指出，可持续政治解决方案仍然是应对危机、加强地区安全以及为地区人民营造更加稳定和繁荣环境的最有效途径。

双方还讨论阿联酋与美国之间不断发展和深化的战略关系，以及在各领域加强合作的方式。

谢赫阿卜杜拉殿下重申，两国之间长期以来的友好关系牢固稳固，并强调在稳固战略伙伴关系的框架下持续发展，以及双方致力于在多个重要领域进一步扩大伙伴关系与合作，以实现共同利益。