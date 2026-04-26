阿联酋总统会见毛里塔尼亚总统

阿通社阿布扎比2026年4月26日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下会见毛里塔尼亚伊斯兰共和国总统穆罕默德·乌尔德·谢赫·艾哈迈德·加兹瓦尼阁下，他正在对阿联酋进行工作访问。

双方讨论在多个领域加强双边合作的途径，特别是在经济和可再生能源领域，旨在推动两国及两国人民的发展愿景。

谢赫穆罕默德殿下与毛里塔尼亚总统强调，双方致力于加强阿联酋与毛里塔尼亚关系，以支持两国的发展和可持续增长。

双方还回顾一系列共同关心的地区和国际问题，特别是中东局势发展及其对地区和国际和平与安全的严重影响，以及对海上安全、能源供应和全球经济的影响。

会议还讨论针对阿联酋及该地区其他国家平民和民用基础设施的伊朗恐怖袭击。毛里塔尼亚总统重申毛里塔尼亚对这些袭击的谴责，指出其构成对国家主权和国际规范的侵犯，并破坏地区安全与稳定。他还赞扬阿联酋为维护国家主权与稳定、保障公民和居民安全所采取措施的有效性。

阿布扎比酋长达夫拉地区代表谢赫哈姆丹·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿联酋总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬阁下；以及多位谢赫和官员出席会见。