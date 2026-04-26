阿通社阿布扎比2026年4月26日电 第二届阿联酋农业会议暨展览会2026今日在艾因圆满闭幕。本届活动在阿联酋副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下赞助下举行，为期五天，地点设在艾因ADNEC展览中心。

本届活动由阿联酋气候变化与环境部主办，主题为“全面的阿联酋农业平台……迈向可持续社会与全球创新”。活动通过专家论坛、社区活动、重点倡议和战略伙伴关系，展示了阿联酋农业和食品行业的发展活力。

第二届阿联酋农业会议暨展览会汇聚农民、政府机构、私营企业、学术机构、创业者和社会各界人士，旨在推动本地可持续生产，增强粮食安全，拓展创新、投资和战略合作机遇。

本届大会举行40多场专题讨论，50多名专家参与发言，吸引200多名阿联酋农民、20个政府机构和70家私营企业参加，其中包括40家初创企业。数百名中小学生和大学生以及3所国家大学代表也到场参观交流。

气候变化与环境部部长阿米娜·宾特·阿卜杜拉·达哈克博士阁下在闭幕致辞中表示，第二届阿联酋农业大会暨展览会取得明显成功，体现了阿联酋领导层将粮食安全作为国家优先事项的坚定承诺。

她还指出，谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下对农业和食品领域提供了重要支持与赞助，进一步巩固其在阿联酋可持续发展议程中的核心地位。

达哈克博士指出，本次大会的成功体现其作为国家平台在塑造未来愿景、交流经验以及引导行业战略重点方面的重要作用。会议议程涵盖人工智能与农业数据、投资与食品产业、妇女与家庭农民赋能以及农业可持续性与食品安全等议题。

这一综合方法实现知识与实践的融合，使政策与机遇相衔接，并将创新与实际需求相结合，为构建更加高效、可持续和具有韧性的农业与食品体系奠定基础。

她表示，经过两届成功举办，本次大会已成为农业与食品领域的重要支柱，作为战略平台汇聚各方，推动伙伴关系，创造发展供应链、提升生产效率及增强本地产品竞争力的新机遇。

她补充说，这一成功体现了国家在建设可持续且具有韧性的食品体系方面取得的进展，使其能够适应变化、将挑战转化为机遇，并持续在农业创新与粮食安全领域树立标杆。

相关数据表明，该活动作为国家级平台在促进对话、合作和机遇方面发挥重要作用，其影响不仅体现在展示创新成果，还体现在促进行业各方建立联系，并将理念转化为可实施方案，以强化本地生产、提升附加值并推动各层面的可持续发展。

本届大会还推出多项新倡议、签署多份谅解备忘录，并组织多样化社区活动，体现其国家层面的重要意义。

闭幕式表彰了合作伙伴、赞助商及参会人员对大会成功所作的贡献。

大会最后一天还表彰了大学黑客松获奖者。五天活动期间，大学生围绕智慧农业和人工智能驱动农业技术开展项目竞赛。此外，大会还表彰了“Mustadaam”项目获奖者，该项目面向学校，旨在培养新一代农业领域的农民、创新者和研究人员。

第二届阿联酋农业会议暨展览会圆满落幕，留下合作、创新与发展的成果。通过汇聚各方开展建设性讨论，大会有力推动了阿联酋农业与食品领域发展，并进一步强化国家对可持续发展与粮食安全的承诺，为未来世代奠定坚实基础。