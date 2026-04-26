阿联酋总统收到哈萨克斯坦总统的书面信函

阿通社阿布扎比2026年4月26日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下收到哈萨克斯坦共和国总统卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫发来的书面信函，内容涉及双边关系。

阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在会见哈萨克斯坦副总理兼外交部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫期间接收了该信函。

会见中，双方讨论伊朗导弹袭击针对阿拉伯联合酋长国及多个兄弟国家所带来的影响，以及这些袭击对国际航运安全、能源供应、全球经济以及地区和国际和平与安全的影响。

叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫重申，哈萨克斯坦支持阿联酋采取一切必要措施，以保护其主权、领土完整以及公民、居民和访客的安全。

谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下表示赞赏哈萨克斯坦外长的访问，指出此访体现了两国关系的深厚，并凸显了哈萨克斯坦共和国在此次伊朗袭击之后对阿联酋的全面支持。

双方还回顾了与美国总统唐纳德·特朗普宣布美国与伊朗之间停火相关的地区局势发展，并讨论了加强国际努力以实现地区可持续和平的途径。双方还讨论若干与双边关系相关的共同关心问题。

谢赫阿卜杜拉殿下强调，阿联酋致力于进一步发展与哈萨克斯坦共和国在各领域的合作，以体现双边关系的牢固并支持双方实现进一步进步与可持续繁荣的共同愿望。

能源与基础设施部长苏海勒·本·穆罕默德·马兹鲁伊、国务部长赛义德·穆巴拉克·哈杰里、外交部能源与可持续事务助理部长阿卜杜拉·巴拉拉以及阿联酋驻哈萨克斯坦共和国大使穆罕默德·赛义德·阿里基博士出席会见。