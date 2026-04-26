阿联酋在利用知识与先进技术支持教育方面处于领先地位

阿通社迪拜2026年4月26日电 阿拉伯联合酋长国在利用知识和技术支持各领域方面树立了领先典范，特别是在教育领域，其先进的数字基础设施确保了远程教育期间学习过程的连续性，且未出现学习差距。

国家倡议和开放数字资源，例如穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆知识基金会，提升了社会各群体获取知识内容的能力，支持向知识型经济的转型，并增强未来一代的准备能力。

穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆知识基金会首席执行官贾迈勒·本·胡韦里卜在接受阿联酋通讯社采访时表示，数字知识如今已成为构建灵活和可持续教育体系的基础支柱，这些体系能够适应各种条件和挑战。

他补充说，从2008年金融危机到新冠疫情以及各类冲突的全球经验表明，那些投资于知识经济和先进数字基础设施的国家，更有能力快速应对、减少损失，并将挑战转化为增长机遇。

贾迈勒在此背景下指出，阿联酋已故建国之父谢赫扎耶德·本·苏尔坦·阿勒纳哈扬所确立的发展理念始终强调在繁荣时期推进建设，以应对未来挑战。

他强调，应尽早投资数字基础设施、发展知识内容，并赋能教育与技术人才队伍，以确保在危机期间教育的连续性。

他指出，阿联酋在一项战略愿景指导下运作，该愿景致力于巩固持续学习文化，并通过高质量倡议和创新数字项目提升知识的开放获取，为学生和研究人员提供数百万教育与知识资源。

他表示，知识准备不是一种选择，而是实现可持续发展和培养具备创新能力及全球竞争力一代人的必要条件，并强调对人和知识的投资仍是应对挑战并将其转化为繁荣机遇的最重要支柱。

他补充说，穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆知识基金会与联合国开发计划署合作推出“未来技能”倡议，提供超过13000项专业培训内容，使阿联酋及阿拉伯和伊斯兰国家的学生能够掌握与数字时代及劳动力市场需求相适应的技能。

他强调，对知识的投资、加强国际合作以及发展未来技能，是建设更加有韧性和可持续社会的关键要素，使其能够应对挑战并实现繁荣。