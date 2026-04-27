阿布扎比马拉松获世界田联“金标赛事”认证

阿通社阿布扎比2026年4月27日电 世界田联授予由阿布扎比体育委员会主办、阿布扎比国家石油公司赞助的阿布扎比马拉松“金标路跑赛事”称号，以表彰该赛事高水平的组织标准及其在全球顶级路跑赛事中的不断提升地位。

该分类是世界田联授予路跑赛事的最高级别认可之一。赛事依据一系列严格标准进行评估，包括组织质量、国际参与水平、安全标准、为跑者提供的服务以及对国际技术规范的遵循情况。

这一荣誉凸显了该赛事自创办以来所取得的显著发展。赛事成功吸引了来自世界各地的精英职业选手和业余跑者以及来自阿联酋国内和国际的数千名参与者。

这也体现了阿布扎比体育委员会在组织和发展大型体育赛事方面的持续努力，有助于推动社区成员参与体育活动和倡导健康生活方式，同时巩固阿布扎比作为全球体育赛事举办目的地的地位。

阿布扎比体育委员会秘书长阿里夫·哈马德·阿瓦尼表示，阿布扎比马拉松获得‘金标路跑赛事’认证，标志着赛事在实施最高国际组织标准方面取得新的成就。这也表明该赛事在全球路跑赛事版图中的地位不断提升，同时在鼓励社区成员参与体育活动、推广健康生活方式以及提升社会整体生活质量方面发挥着重要作用。”

阿布扎比马拉松被认为是该酋长国最重要的年度体育赛事之一，设有多个比赛项目，涵盖不同类别跑者，包括全程马拉松、半程马拉松以及短距离赛事，以支持更广泛的社区参与。

自2018年创办以来，该赛事在首届即吸引超过10000名跑者，并在后续各届持续增长。

2019年第二届赛事参赛人数增至超过16000人，而2021年第三届赛事因新冠疫情推迟后举行，在采取防疫措施的情况下吸引约12000名跑者。

2022年参赛人数超过20000人，2023年约为25000人。2024年赛事吸引超过33000名来自150多个国家的跑者，而最新一届赛事参赛人数超过37000人。