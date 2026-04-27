阿联酋在全球创业观察报告中连续第五年位居全球第一

阿通社阿布扎比2026年4月27日电 阿拉伯联合酋长国在创业领域持续保持全球领先地位，在《全球创业观察报告》2025/2026年版中连续第五年位居全球第一。阿联酋在多项指标上超越众多发达经济体，再次确认其作为全球最佳创业环境的地位。

阿联酋在八项主要指标中位列高收入经济体首位，这些指标包括实体基础设施、政府政策在支持性和相关性方面、税收与官僚体系相关政策、政府创业项目、研发转移、市场进入便利性就动态而言、准入便利性就监管负担而言以及创业教育。

该国在创业融资和融资可及性方面均位居全球第二，体现其金融体系的实力与灵活性，并表明阿联酋经济环境具备支持初创企业成长与扩展的能力。

阿联酋还是全球仅有的4个在创业指数所有框架条件上达到或超过“充足水平”的国家之一，这进一步巩固其作为全球领先创业环境的地位，这一优势得益于先进基础设施、有效政府政策及强大的数字化准备度。

经济与旅游部长阿卜杜拉·本·图克·马里阁下对这一成绩表示自豪，并指出，位居全球第一体现了国家致力于强化创业生态系统并巩固其作为最支持创业者的经济体及全球创业首选目的地的承诺。

他表示，这一成就直接源于国家领导层的愿景，该愿景将创业和中小企业置于构建以创新为驱动的知识型经济的核心。同时，他强调阿联酋经济具有高度韧性，并具备适应地区及全球变化的能力。

部长补充称，这些成果反映了阿联酋为打造支持创业环境所推出的一系列竞争性政策与立法的协同与成效，其中包括多项赋能创业者的倡议与战略，特别是国家行动“阿联酋：全球创业之都”，旨在将国家打造为全球人才、创新者和创业者的首选目的地。

他进一步指出，这些成果与“我们阿联酋2031愿景”目标相一致，即通过支持科技、人工智能、可再生能源、航天和金融科技等高潜力领域，将国家打造为新经济的全球中心。

阿联酋在国家创业环境指数2025年评分中达到7.0，体现其创业环境质量的全球领先表现。该指数基于专家评估衡量各国创业环境，反映阿联酋生态系统的稳健性以及企业家与投资者的高度信心。

报告指出，阿联酋是全球仅有的6个企业家一致认为人工智能在未来三年具有关键重要性的国家之一，显示其向数字化知识型经济转型的准备程度。

在“国际市场可达性”指标方面，阿联酋位列全球前五，显示初创企业进入外部市场的能力，这得益于其先进基础设施和物流网络，报告称其在连接本地企业家与全球消费者方面表现卓越。

报告还指出，阿联酋已形成一个充满活力且不断发展的创业环境，超过五分之一成年人口参与创办新企业，体现支持初创企业的激励机制和支持体系的有效性。

早期创业活动总指数达到19.2%，显示新企业储备强劲。报告指出，这一持续增长得益于有利环境，在该环境中创业成为具有吸引力的职业选择，并得到简化程序及政府与金融支持。

阿联酋在吸引人才方面持续表现突出，创业活动在公民中达到19.6%，在居民中达到22.4%，体现其吸引高技能人才并促进社会各群体参与的能力。

报告还强调，阿联酋在促进女性创业方面取得显著成效，通过提供资源和机会，在完善生态体系中支持女性创业者。

超过一半的企业家认为家庭传统是推动创业和业务发展的重要动力，反映出社会中深厚的创业文化。

在学校创业教育方面，阿联酋跻身全球前五，重点培养学生的创新思维、问题解决能力、风险评估和机会识别能力，为未来企业家的培养奠定基础。

报告指出，阿联酋创业活动得益于先进且灵活的融资环境，为创业者提供多元化融资渠道，包括政府倡议、投资基金和风险投资，增强创业者信心，并助力其将创意转化为可扩展项目，推动商业环境发展，与国家知识与创新驱动经济愿景相契合。

《全球创业观察报告》是衡量创业活动的重要国际参考，自创立以来基于超过200万次访谈。2025/2026年版覆盖53个经济体，约占全球人口的43%和全球国内生产总值的57%，并辅以广泛专家分析。