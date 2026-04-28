日本计划投资约1万亿日元发展循环经济

阿通社东京2026年4月28日电 日本政府宣布一项行动计划，计划到2030年投资约1万亿日元，以发展循环经济，重点推动资源再利用，包括金属和塑料。

该倡议将依托公共和私营部门投资，旨在减少日本对外部资源的依赖，并有助于增强国家经济安全。