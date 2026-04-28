中国首个百万方级盐穴储氢项目在河南平顶山投产

阿通社郑州2026年4月28日电 据新华社报道，4月25日，中国首个百万方级盐穴储氢示范项目在河南省平顶山市正式投产运行，标志着中国氢能“制—储—输—用”迈入产业化新阶段。

“盐穴储氢是破解氢能大规模储运瓶颈、支撑新型能源体系建设的关键技术。”中国工程院院士杨春和在当天举行的投产仪式上表示，百万方级盐穴储氢示范项目填补了中国大规模盐穴储氢技术空白，实现了该领域从0到1的突破。

据介绍，项目依托中国平煤神马集团下属河南平美储气盐化股份有限公司的优质盐田资源，由中国科学院武汉岩土力学研究所主导关键技术攻关，中国石油、中国石化等单位参与设计、施工，形成产学研用协同攻关合力。

中国平煤神马集团副总经济师梁五星介绍，项目目标是完成水溶体积大于3万立方盐穴造腔、实现150万标方氢气储存。目前，工程采用两台压缩机注氢，注气压力15MPa，速率2000标方/小时，所有指标均达到中试标准。

“项目通过厘清氢气在超低渗岩盐中多尺度运移规律，形成盐穴储氢库精细选址选层关键技术，验证了层状盐岩储氢的长期密封性与工程可行性。同时，首创天地空一体化安全监测技术，实现地面氢气浓度、井筒振动信号、气水界面深度等全方位实时预警。”杨春和表示。

谈及未来发展方向，杨春和表示，将全力探索氢能规模化利用新路径。积极推动天然气掺氢、氢能重卡、氢气锅炉等多元化应用场景，并持续深耕盐穴储氢核心技术攻关，聚力建设更大规模、更高标准的盐穴储氢基地。