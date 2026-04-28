NMDC能源公司宣布其2026年第一季度财务业绩

阿通社阿布扎比2026年4月28日电 NMDC能源公司28日宣布其2026年第一季度财务业绩，表示通过综合努力、与相关方协调以及有效实施业务连续性框架和风险管理措施，在所有项目中保持了运营连续性。

公司在2026年前三个月实现稳健财务表现，收入同比增长33%，达到50亿迪拉姆，主要得益于其强劲项目储备的持续执行。2026年第一季度净利润为8000万迪拉姆，反映出公司在当前区域环境下采取的审慎策略。

公司项目储备达353亿迪拉姆，为未来收入提供了良好可预见性。阿联酋本地业务仍是主要收入来源，占比74%，国际市场占26%，体现出多元化收入结构。

公司期末现金余额为35亿迪拉姆，进一步巩固了其流动性状况、财务韧性以及应对市场变化并把握未来机遇的灵活性。

NMDC能源公司董事长穆罕默德·哈马德·穆海里表示，本季度业绩反映了阿联酋经济的韧性以及其领导层在应对复杂区域环境中的能力。政府采取的前瞻性协调方式确保了关键领域的稳定性、连续性和信心，使NMDC能源公司等企业能够持续运营并为国家长期发展优先事项作出贡献。

NMDC能源公司首席执行官艾哈迈德·萨利姆·扎希里表示，本季度我们的重点是严格执行、保障运营连续性以及保持财务审慎。尽管运营环境更加严峻，我们仍成功保持项目推进并将项目储备转化为收入，这体现了公司领导力、人才队伍、流程体系以及长期业务基础的实力。

展望未来，NMDC能源公司继续密切监测地区发展动态，并在全年剩余时间内保持良好态势，此得益于其强劲的在手订单、健康的项目储备（截至本季度末达670亿迪拉姆）以及经验证的执行能力，同时维持运营准备状态，并持续与阿联酋长期经济和能源优先事项保持一致。