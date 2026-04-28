阿联酋在国际原子能机构会议上推动全球核监管行动

阿通社维也纳2026年4月28日电 联邦核监管局在其总干事克里斯特·维克托松的率领下，正在参加由国际原子能机构在奥地利维也纳举办的核与辐射监管体系有效性国际会议，会议于2026年4月27日至30日举行。

该会议汇聚全球监管机构和专家，旨在加强核与辐射监管体系，重点关注能力建设、灵活性以及国际合作，以应对新兴挑战。

会议期间，联邦核监管局强调阿联酋在构建稳健且面向未来的监管框架方面取得的重要里程碑，包括通过系统化人才培养和国际合作提升国家能力，并依托阿联酋核与辐射学院。

联邦核监管局还展示了其先进且灵活的监管框架，能够通过基于风险的信息化方法和适应性机制应对新兴技术及不断变化的核安全挑战。

此外，该局还展示了通过创新和数字化转型提升监管有效性的进展，包括采用现代工具强化监督与决策能力，以及“智能运行核安全系统”，以增强系统韧性。这些努力还通过加强国际合作与领导作用得到支持，有助于推动全球监管对话，并围绕能力、灵活性和联通性三大支柱塑造国际议程。

联邦核监管局还强调，阿联酋在2023年阿布扎比会议后首次发起全球行动倡议，推动从对话向实际执行转变，使成员国能够将建议转化为切实行动 。

该倡议引入了一个结构化框架，由专门工作组、行动计划和执行工具支持，并在领导力、监管灵活性、信任、国际合作与能力建设等关键领域取得了可衡量进展，同时成员国参与度不断提高。

联邦核监管局总干事克里斯特·维克托松表示，此次参与体现了阿联酋持续致力于通过创新、合作和能力建设加强核与辐射监管体系。自上次会议以来取得的进展表明，将对话转化为实际行动对提升全球监管有效性至关重要。

该会议作为重要国际平台，旨在推动监管方法发展，并促进成员国之间的合作，以确保核与辐射技术的安全、可靠和可持续利用。