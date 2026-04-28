纽约大学阿布扎比分校的研究人员开发出智能传感器 以增强外科医生的触觉

阿通社阿布扎比2026年4月28日电 纽约大学阿布扎比分校的研究人员开发出柔软且灵活的传感器，可帮助在微创手术“钥孔手术”中恢复外科医生的触觉。

在发表于《微系统与纳米工程》期刊的一项研究中，由纽约大学阿布扎比分校机械工程与生物工程副教授穆罕默德·卡赛马领导的团队设计了多通道柔性传感器，能够实时测量从轻微接触到较强抓握的广泛力范围。

这些传感器由柔性硅材料制成，并内含填充液态金属的微小通道。当施加压力时，通道会发生轻微形变，使系统能够检测并测量力的大小。

为展示该技术，研究人员将传感器集成到腹腔镜抓持器中：一个传感器安装在手柄上，用于测量外科医生施加的力，另一个安装在器械夹口上，用于测量其与组织的相互作用。

卡赛马表示，微创手术有利于患者，但也削弱了一项关键能力，即外科医生的触觉。在本研究中，我们开发了能够覆盖广泛力范围的柔性传感器，同时易于与现有工具集成，使我们更接近更智能、更安全的手术器械。

该研究第一作者兼哈利法大学助理教授瓦伊勒·奥斯曼表示，我们的目标是开发既灵敏又适用于真实手术环境的传感器。该设计使我们能够在同一小型设备中测量轻柔和强力，并将传感器放置在手术工具最关键的位置。

除手术领域外，该技术还可应用于机器人、可穿戴设备以及其他需要精确力感知的系统。